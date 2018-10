CR, sono 7. Bella risposta a chi parlava di "problemi di mira"

© foto di www.imagephotoagency.it

E con la doppietta di oggi, sono 7. Gol naturalmente, in Serie A, di Cristiano Ronaldo: il campione lusitano si è preso sulle spalle la squadra nel momento del bisogno e dopo il rigore, ordinaria amministrazione, ha deciso di fare un piccolo extra con un tiro all'incrocio dei pali che ha deciso la partita e regalato tre punti importanti alla Juventus. Ma oltre ai numeri c'è altro, ad esempio altri numeri: oggi due gol, ma con tre tiri in porta. Una bella risposta a chi ancora parla di "giocare al tramonto" e di record-man solo per tiri tentati: in stagione sono stati tanti, inutile negarlo, stasera appena tre. Una spaventosa media di 0,7 gol ad ogni conclusione: non potrà sempre andar bene come contro l'Empoli, di certo CR7 ha dato un'altra bella risposta ai suoi detrattori. E chi ha visto la sfida di stasera, presto sarà costretto a ricredersi anche sulla complicata compatibilità con Dybala, il quale sembra essersi deciso a mettersi a disposizione del compagno e della squadra per formare un duo davvero temibile a livello italiano e internazionale.