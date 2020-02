CR7 a Dybala nell'intervallo di Lione-Juve: "Il centrocampo non accompagna, siamo soli"

vedi letture

Non è un momento felicissimo in casa Juventus, come conferma il ko subito dai bianconeri sul campo del Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. E anche il leader Cristiano Ronaldo non sembra essere troppo soddisfatto del gioco offerto dalla squadra. Le telecamere di RMC Sport hanno infatti catturato alcune parole del portoghese rivolte a Paulo Dybala proprio nell’intervallo del match del Groupama Stadium. I due attaccanti si sono confrontati nel tunnel: “Il centrocampo non ci accompagna, siamo soli”, esordisce CR7. “Non la prende nessuno”, gli fa eco La Joya. “Anche sulle seconde palle, niente”, l’affermazione finale del portoghese che poi ha esortato Mirale Pjanic ad aumentare il ritmo e Juan Cuadrado ad inserirsi maggiormente. Sicuramente non un bel segnale, soprattutto considerando che nella ripresa non si è vista la reazione che il fuoriclasse ex Real Madrid si aspettava.