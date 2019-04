CR7 a quota 20. Più degli altri 3 attaccanti della Juve messi insieme

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non si può parlare di una squadra con problemi in zona gol. Se ha dominato il campionato, se ad oggi ha il miglior attacco (+2 sull'Atalanta, che ha una gara in meno) vuole dire che la Juventus anche quest'anno ha funzionato in tutto e per tutto. Almeno in Serie A.

Cristiano Ronaldo a quota 20 - Però, la distribuzione delle reti bianconere apre a una riflessione. Questa sera a San Siro il match contro l'Inter è stato riequilibrato da una giocata individuale di Cristiano Ronaldo, che ha scambiato il pallone con Pjanic e poi l'ha spedito nell'angolino con un potente e preciso rasoterra. Alla sua prima stagione in Serie A, il portoghese ha raggiunto quota 20 reti con quattro partite ancora da disputare. Non la sua stagione migliore in termini realizzativi (con maglie di club è a quota 600), ma comunque una stagione positiva.

E alle sue spalle? Una gara raddrizzata da CR7, quindi. Non un'anomalia a giudicare da quanto fatto dagli altri attaccanti in rosa. Calcolando solo la Serie A, il secondo miglior marcatore è Mario Mandzukic con otto reti. Poi c'è Moise Kean (6), che ha iniziato a giocare solo da marzo.E infine, solo al quarto posto, Paulo Dybala con 5 reti.

Segna solo Cristiano Ronaldo? La questione è stata oggetto di riflessione nel post-partita e il quesito è stato girato anche a Max Allegri. Che ha risposto così: "Quando sta lui in squadra difficilmente segnano gli altri, vedete i numeri del Real Madrid, quest'anno abbiamo fatto tanti gol di testa, Ronaldo è micidiale, è un attaccante atipico, bisogna lavorare ma ci vogliono giocatori affianco con caratteristiche ben precise".