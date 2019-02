© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio patito da Cristiano Ronaldo contro il Bologna lascia interrogativi in vista della gara contro il Napoli. Tra stasera e domani, esami strumentali per il portoghese alla caviglia sinistra: in caso di forfait, resta da capire chi potrà prendere il suo posto. Dalla seduta odierna, era assente anche Douglas Costa e per questo il nome accreditato per prendere eventualmente il posto di CR7 è Federico Bernardeschi. Certi di un posto Paulo Dybala e Mario Mandzukic nel tridente per domenica sera.