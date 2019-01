© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Dubai, dove domani sera verrà premiato in occasione del Globe Soccer Awards, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Record', nel corso della quale s'è soffermato anche sulla sua nuova avventura bianconera: "A Torino mi hanno accolto tutti in maniera fantastica, ci troviamo benissimo. Non so quando finirà la mia carriera, sto bene e voglio continuare per tanti anni. Tornare in futuro allo Sporting come Nani? Nel calcio non si sa mai...", ha dichiarato.