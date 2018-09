CR7 a zero dopo tre partite. Ma nella sua carriera non è la prima volta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il numero 0 alla casella gol segnati dopo 3 partite fa indubbiamente discutere, anche se non preoccupare. Cristiano Ronaldo sta incontrando più difficoltà del previsto nel trovare la prima rete italiana con la maglia della Juventus, dato statistico che in parte stona con la sua carriera fatta di straordinaria continuità sotto porta. Il fenomeno portoghese, che sfrutterà la sosta per migliorare la sua condizione fisica alla Continassa, non è però nuovo a partenza 'a rilento'. Nella sua esperienza spagnola, 9 anni di Real Madrid, era infatti già successo ma i risultati, personali e di squadra, non sembrano comunque averne risentito.

Lo scorso anno CR7 era squalificato per le prime 4 partite di campionato, ma al suo rientro impiegò comunque diverse gare prima di trovare la gioia stagionale: Betis alla quinta, Alaves alla sesta ed Espanyol alla settima riuscirono a scampare alla sua fame che 'esplose' solo all'ottava giornata contro il Getafe.

La stagione prima, il 2016/2017, iniziò con un Ronaldo out per le prime due gare che trovò però la rete alla terza contro l'Osasuna. Terza giornata importante anche nel 2015/2016, visto che dopo due gare a secco, contro Sporting Gijon e Betis, si scatenò con l'Espanyol segnando addirittura 5 reti.

Il 2014/2015 prese il via con la rete all'esordio contro il Cordoba, poi l'assenza con la Real Sociedad ed il secondo gol nel derby con l'Atletico. Andò peggio nel 2013/2014, visto che dopo le gare con Betis, Granada e Athletic il portoghese era fermo a 1 (contro i baschi alla terza). Stessa giornata in cui arrivò la prima rete del 2012/2013, quando mise a segno una doppietta contro il Granada dopo essere rimasto a secco con Valencia e Getafe.

Bene il 2011/2012, quando arrivò una tripletta nel debutto contro Saragozza, poi la rete alla seconda col Getafe prima dello stop col Levante. Nel 2010/2011 Maiorca, Osasuna e Real Sociedad passarono indenni l'incontro con CR7, mentre nel 2009/2010 i gol furono 4: uno col Deportivo, uno con l'Espanyol e 2 con lo Xerez.