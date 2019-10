© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la conferenza stampa, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca: "Domani sarà una partita difficile - ha detto -, sono felice dei miei 700 gol e di aver segnato il 701esimo sabato scorso. Domani però sarà un'altra gara, in una competizione che vogliamo vincere. Rispettiamo molto l'avversario, ma giochiamo in casa e ci sentiamo favoriti. Abbiamo cambiato molto, da tecnico a giocatori, usiamo un sistema di gioco diverso e stiamo giocando meglio. Daremo il massimo per vincere il più possibile. Vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions: questo è ciò che vogliamo fare".