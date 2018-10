CR7 accusato di stupro, l'avvocato: "Campagna diffamatoria deliberata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Peter S. Christiansen, l'avvocato americano che difenderà il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo dalla denuncia di stupro presentata dalla modella Kathryn Mayorga, ha affermato che i documenti che sono stati riportati sul caso sono "invenzioni pure": "I documenti che contengono dichiarazioni di Ronaldo e che sono stati riprodotti dalla stampa sono pura invenzione", ha detto l'avvocato in una dichiarazione rilasciata da Gestifute, l'agenzia che rappresenta il giocatore. Sembra che i documenti siano stati rubati da un hacker e siano stati "alterati". Cristiano Ronaldo non nega di aver accettato un accordo, ma le ragioni che lo hanno spinto a farlo sono state distorte. "Questo accordo non rappresenta in alcun modo un'ammissione di colpa", ha detto l'avvocato, che ha ribadito che il rapporto incriminato sia stato "consensuale. Il calciatore ha semplicemente seguito il parere dei suoi consiglieri per porre fine alle accuse oltraggiose contro di lui e così ha proceduto alla firma dell'accordo che ora l'altra parte ha ritrattato". Cristiano Ronaldo ha mobilitato i suoi avvocati negli Stati Uniti e in Europa e ha detto che "la verità prevarrà". Così si legge nella nota, che parla di una "campagna diffamatoria deliberata" contro il giocatore basato su "documenti digitali rubati e facilmente manipolabili".