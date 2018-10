CR7 accusato di stupro, portavoce polizia: "Le prove non sono sparite"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le prove non sono scomparse, sono le stesse raccolte nel 2009 e sono ancora in nostro possesso". Lo ha detto il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, ai microfoni di Correio de Mana. Alla domanda se la polizia sia ancora in possesso dei vestiti di Kathryn Mayorga, Rivera ha risposto: "Non lo dirò, non posso entrare nei dettagli del caso". Poi ha aggiunto che è nell'interesse di tutti ascoltare la versione di Cristiano Ronaldo, visto che al momento della denuncia non si sapeva che fosse il presunto stupratore segnalato dalla ragazza. La data in cui Cristiano potrebbe essere interrogato non è ancora nota: "Non è stata ancora definita. A un certo punto lo dovremo sentire, ma non so quando. Quando si verifica un crimine, dobbiamo prima ascoltare la versione della storia dell'accusato, e in base a questo cercare di ricostruire ciò che è realmente accaduto".