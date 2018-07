CR7, affare possibile grazie a una clausola che non prevedeva la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Una clausola d'uscita che aiuta la Juventus: è quella, racconta Tuttosport, inserita in un accordo di gennaio fra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Un accordo extra-contratto per limitare la clausola risolutiva da 1 miliardo di euro a determinati club: in particolare, la nuova clausola da 100 milioni varrebbe solo per l'estero (per evitare il Barcellona) e non per tutte le società. Sono escluse, per esempio, PSG e le big inglesi. Non la Juventus, che di questo è pronta ad approfittare.