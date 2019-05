CR7 agguanta il Toro: 1-1, la Juve pareggia. Ronaldo fa 21 in campionato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A un soffio dalla fine, arriva il sigillo di Cristiano Ronaldo sul derby di Torino. La Juventus agguanta il pareggio a sette minuti dalla fine: azione di Spinazzola a sinistra, cross al centro per CR7. Bremer lo vede decollare, stoccata di testa che vale l'1-1 e il 21^ gol in questa Serie A per il cinque volte Pallone d'Oro.