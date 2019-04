Fonte: as.com

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare di Real Madrid dopo il suo addio estivo per sposare la causa della Juventus. Il portoghese, tramite RMC Sport 1, ha parlato del tecnico francese all'interno di un documentario intitolato 'Zidane, Realement Madrid': "Credo che Zidane sappia come gestire una squadra in modo intelligente. Non è una situazione facile, a tutti i giocatori piacerebbe giocare di più. Ma lui sa bene come lavorare in modo intelligente e cerca sempre di coinvolgere tutti i giocatori nel progetto", le parole del portoghese sulla situazione di casa Real Madrid.