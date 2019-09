© foto di Insidefoto/Image Sport

Come Tom Brady, Roger Federer o Lebron James. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'inizio di stagione di Cristiano Ronaldo e spiega come, dati alla mano e nonostante i 34 anni, il portoghese sia ancora al top. L'avvio di stagione è stato, dal punto di vista fisico e dei dati, ben più positivo dello scorso anno e contro Parma e Napoli è stato il giocatore in campo col maggior picco di velocità, 34,62 per la precisione, dietro a Kostas Manolas.

Il dato assume ancora più peso se paragonato alle stelle del passato: a 34 anni Ronaldo il Fenomeno si apprestava a chiudere la carriera al Corinthians, Pelé lasciava il Santos per i Cosmos, Cruyff tornava all'Ajax dopo gli anni americani e Maradona diventava allenatore.