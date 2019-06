CR7 allude al Pallone d'Oro: "Tre trofei quest'anno, che devo fare di più?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dopo la vittoria della Nations League, il capitano della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha mostrato ancora una volta di non aver posto limite alle proprie ambizioni e di essere pronto ad alzare nuovi trofei: "Ho dimostrato il mio valore durante tutta la mia carriera, indipendentemente da cosa dica la gente. Voglio giocare ancora tanti anni e i miei numeri parlano da soli, ma non vivo ossessionato dai trofei. Non c'è stata una stagione in cui abbia giocato male finora. È chiaro che mi piacerebbe vincere altri premi individuali, quest'anno ho vinto tre titoli (Supercoppa italiana, Scudetto e Nations League, ndr) e risposto sempre bene in campo. Che devo fare più di così?". Chiara, nelle parole riportate da A Bola, l'allusione dell'attaccante della Juventus al Pallone d'Oro.