CR7, Amsterdam porta bene: solo Ibra ha segnato così tanto all'ArenA

Un incubo per l'Ajax. Con le fattezze di Cristiano Ronaldo: la rete siglata nel primo tempo della gara di Amsterdam è infatti l'ottava siglata dal portoghese della Juventus ai Lancieri. Contro cui ha quasi sempre trovato la via del gol: la gara di oggi è infatti la sesta che vede CR7 impegnato contro l'Ajax, nelle ultime cinque il lusitano ha sempre segnato.

Non solo: Ronaldo ha sempre segnato quando ha giocato alla Johan Cruijff Arena (o Amsterdam Arena), per un totale di 6 gol in 3 partite. Più di (quasi) qualsiasi altro giocatore nella storia dell'Ajax: soltanto Ibrahimovic ha segnato tanti gol in Champions nell'impianto olandese quanti Ronaldo. Che però non fa dell'Ajax la sua vittima preferita: per quello ci sono il Bayern Monaco e ... la Juventus. A tedeschi e bianconeri ha infatti siglato 10 reti in Champions.