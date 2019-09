CR7 bestia nera dell'Atletico. Già 25 gol messi a segno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quando scende in campo Cristiano Ronaldo le attenzioni sono tendenzialmente concentrate su di lui. In casa Atletico questa situazione verrà amplificata ancora di più. Sia per il suo passato al Real, che per la sfida tutta lusitana col nuovo talentino dei Colchoneros Joao Felix, ma anche e forse soprattutto per i precedenti. In 33 gare ufficiali da avversario dell'Atletico il numero 7 della Juventus ha segnato ben 25 reti, facendone la sua seconda vittima preferita seconda solo al Siviglia.

Altro dettaglio non da poco. Di questi 25 gol sette sono arrivati in gare di Champions League, tre dei quali nella clamorosa vittoria nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione della coppa dalle grandi orecchie.