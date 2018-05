CR7 boom, vince e spaventa tutti: "E' stato bello giocare nel Real"

Un verbo utilizzato al passato sta facendo tremare il Real Madrid. Subito dopo la finale vinta a Kiev infatti Cristiano Ronaldo è intervenuto ai microfoni di BeinSports annunciando quasi un suo addio: "E' stato molto bello giocare nel Real Madrid, e nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco. Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo goderci questo momento".

E poi ancora ad Antena 3 a chi gli ha chiesto se era troppo serio ha risposto: "Voglio godermi questo momento, Zidane, lo staff tecnico, il futuro dei giocatori non è la cosa importante in questo momento, non ho dubbi, non è importante ora, poi risposerò e andrò al Mondiale. Vedremo cosa succederà dopo".