CR7: "Champions la nostra competizione. Juventus? Non è finita"

Ulteriori dichiarazioni rilasciate ai taccuini di UEFA.com da Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid che ieri all'Allianz Stadium ha deciso la sfida vinta 3-0 dal Real Madrid contro la Juventus con la sua doppietta: "Questa è la nostra competizione. A me e ai miei compagni piace molto giocare in Champions League. È stato un ottimo risultato e giochiamo il ritorno in casa; sappiamo che la Juve è una grande squadra e dobbiamo fare attenzione, ma siamo molto contenti".

Sul discorso qualificazione, questo il pensiero di CR7: "Un passo alla volta. Ora dobbiamo pensare al ritorno. Nel calcio tutto è possibile, quindi pensiamo alla seconda partita e vediamo cosa succede".