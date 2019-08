© foto di Imago/Image Sport

Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo parla della Champions League: "Non ho bisogno del calcio per vivere bene, sono tranquillo a livello finanziario. Quello di cui ho bisogno sono progetti allettanti e quello della Juve lo è. Mi è sempre piaciuta questa squadra, è la migliore in Italia e fra le migliori al mondo. E dopo aver vinto in Inghilterra e Spagna, ho vinto anche in Italia. Tutti vogliono vincere la Champions, anche noi. Ma non dobbiamo viverla come un'ossessione. Lasciamo che le cose facciano il loro corso e andiamo passo per passo. E poi bisogna ricordare che i soldi non fanno grandi squadre. Guardate d quanti anni Barcellona, Bayern o PSG non vincono la Champions".