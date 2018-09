CR7, che balzo di stipendio alla Juve. Ma resta terzo: 1° sempre Messi

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un bel balzo in avanti, ma non sufficiente per diventare il calciatore più pagato al mondo: trasferendosi alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha alzato il suo stipendio fino a 31 milioni di euro netti a stagione. CR7 resta però resta sul gradino più basso del podio: il primo è Leo Messi, con 46 mln di euro netti a stagione, poi Neymar che ne guadagna 36.

La top 5 è chiusa da Alexis Sanchez (25) e Antoine Griezmann (23). Con 20 milioni di euro netti l'anno, Kylian Mbappé è l'Under 20 che guadagna di più: con l'ultimo rinnovo il francese campione del mondo ha superato il connazionale Paul Pogba che al Manchester United incassa 17 milioni di euro netti l'anno.