E' terminato 1-1 il primo tempo all'Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria. A sbloccare la situazione è stato il gol di Cristiano Ronaldo dopo due giri di lancette, con un tiro a giro di destro sul secondo palo che ha sorpreso Audero. Al 32', invece, l'arbitro Valeri ha assegnato il rigore in favore dei doriani dopo aver consultato il VAR per tocco di braccio di Emre Can su colpo di testa di Ekdal. Freddissimo Fabio Quagliarella dagli undici metri, firmando il pari. Al 45', dunque, Juve-Samp ha visto i due bomber andare a segno: CR7 da una parte, l'ex bianconero dall'altra.