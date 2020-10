CR7 ci sarà contro il Barça? Pirlo: "Lo sapremo stasera". Out Chiellini e De Ligt, in forse Bonucci

Qual è la situazione di Cristiano Ronaldo? E' la prima domanda posta ad Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "Dobbiamo aspettare l'esito, ha fatto il tampone come tutti gli altri e in serata avremo il responso definitivo", ha detto l'allenatore della Juventus che prosegue. "Chiellini non ci sarà, Bonucci, valuteremo domani mattina. Non c'è ancora l'ok per poter portare a disposizione De Ligt".

