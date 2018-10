CR7 contro Perez: "Mi guardava come se non fossi più indispensabile"

© foto di J.M.Colomo

Ecco un estratto dell'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a France Football. Sull'addio al Real Madrid: "Ho fatto molte buone cose a Madrid e ho vissuto momenti incredibili che ricorderò per sempre. Ma credo che dopo nove anni fosse venuto il momento di cambiare".

su Florentino Pérez: "Sentivo che all'interno del club, soprattutto da parte del presidente, non ero più considerato come all'inizio. I primi 4-5 anni avevo la sensazione di essere Cristiano Ronaldo. Poi meno. Il presidente mi guardava con occhi che non dicevano lo stesso, come se non fossi indispensabile".