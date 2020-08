CR7 cresce anche come imprenditore: proposta di acquisto per un hotel di lusso a Manchester

C'è un Cristiano Ronaldo giocatore, ma negli ultimi anni il mondo del calcio ha visto la nascita e la crescita anche del Cristiano Ronaldo imprenditore. Secondo talkSPORT CR7 vorrebbe aprire un nuovo hotel a Manchester che si aggiungerebbe a quelli già esistenti a Madeira, Lisbona, Madrid, New York, Marrakesh e Parigi. Il tutto in collaborazione con la compagnia portoghese Pestana, con la quale ha già presentato un'offerta di acquisto per una struttura da 151 camere a Manchester, in Piccadilly Gardens. Il "CR7 Pestana", nei progetti, aprirebbe nel 2023 e avrebbe un costo complessivo di 27 milioni di euro, il tutto ovviamente se dovessero arrivare i permessi del caso. "Non potrebbe esserci luogo più appropriato, dopo tutto è la città in cui Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua carriera internazionale con lo United e dove per la prima volta ha indossato la maglia numero 7", il messaggio riportato del gruppo Pestana.