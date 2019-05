CR7: "Dopo il ritiro non escludo di allenare. Barcellona? Non fa per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presente ma anche un ipotesi per il futuro. Nella lunga intervista a El Pais, l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo ha risposto anche ad alcune precise domande inerenti ai prossimi anni: "Se sto pensando a diventare allenatore dopo il ritiro? Non lo escludo. Se ho mai pensato di finire la carriere a Barcellona? (ride, ndr) Barcellona non fa per me. Ci sono stato un paio di volte, ma a loro non piaccio molto. È normale, a causa della rivalità che c'è stata, non è un problema".