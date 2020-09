CR7 è CR101 col Portogallo. Al top con Fernando Santos. Malissimo con Queiroz

vedi letture

Sul quotidiano sportivo Record si ripercorre la grande carriera di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo con una serie di dati statistici sulle sue prestazioni. Fra cui quelli legati al suo rendimento coi quattro ct che dal 2003 a oggi si sono seduti sulla panchina lusitana. Il primo tecnico di CR7 è stato Luiz Felipe Scolari con cui nel quinquennio che va dal 2003 al 2008 ha messo a segno 21 reti con un massimo di sette in un anno solare (il 2004 dello sfortunato Europeo casalingo in cui il Portogallo perse in finale contro la sorprendente Grecia). Il periodo più buio di Ronaldo in Nazionale arrivò però nel biennio 2008-10 quando con Carlos Queiroz in panchina toccò uno dei punti più bassi della sua carriera con appena due reti segnate con la maglia rossoverde. L’arrivo di Paulo Bento ridiede slancio alla carriera di Cristiano Ronaldo in Nazionale che nel 2013 arrivò a far segnare il suo massimo con ben 10 reti. Ma è sotto la guida di Fernando Santos, l’attuale ct, che la stella di Ronaldo ha brillato sempre di più con il Portogallo. Dopo un nuovo minimo nel 2015 (appena tre gol) infatti l’attaccante ora in forza alla Juventus è andato per ben tre volte in doppi cifra (13 gol nel 2016, 11 nel 2017 3 ben 14, il suo massimo finora, nel 2019).