CR7 è CR101 col Portogallo. Deco: “La pietra miliare di un mostro”

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del calcio superando la tripla cifra di gol con la maglia della Nazionale (101), un traguardo tagliato in precedenza solo da un altro calciatore come l’iraniano Ali Daei (109 reti). Attraverso l’account Twitter della FIFA un altro ex compagno di Nazionale come Deco ha elogiato la prestazione e la carriera del lusitano: “100 gol, la pietra miliare di un fenomeno folgorante, di un primatista come te. La pietra miliare di un mostro”.