CR7 è CR101 col Portogallo. Il ct: "Quando lo danno per finito, lui batte un nuovo record"

“Quando qualcuno pensa che Cristiano Ronaldo sia finito, lui batte un nuovo record. Si nutre di questi momenti”. A dirlo è il ct del Portogallo Fernando Santos al termine della gara contro la Svezia vinta grazie a una doppietta dell’attaccante della Juventus che ha portato a 101 il proprio bottino di reti con i lusitani: “Per me è un piacere allenarlo, l’ho fatto quando aveva 18 anni allo Sporting. Purtroppo per me partì all’inizio della stagione per andare al Manchester United, ma avevo predetto allora che si trattava di un fenomeno. - continua Santos come si legge su O Jogo - Cristiano è un primatista assoluto, il suo DNA è quello di un vincente. Lo era a 18 anni e continuerà ad esserlo perché lui si nutre dei successi e ne vuole di più, sempre di più”.