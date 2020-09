CR7 è CR101 col Portogallo. Marcelo: “Che regalato mi ha fatto il calcio. Mi congratulo con te"

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del calcio superando la tripla cifra di gol con la maglia della Nazionale (101), un traguardo tagliato in precedenza solo da un altro calciatore come l’iraniano Ali Daei (109 reti). Attraverso l’account Twitter della FIFA l’ex compagno del Real Madrid Marcelo si è congratulato con il lusitano: “Che regalato mi ha fatto il calcio, fratello mio. Sono così felice di essere qui e di potermi congratulare con te per i 100 gol in Nazionale. So cosa hai fatto per la tua Nazionale e cosa continui a fare”.

🗣️ "My brother that football gave me, I'm so happy to be able to be here, congratulating you on 100 goals for the national team. I know what you've done for your national team and what you keep doing."

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2020