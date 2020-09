CR7 è CR101 col Portogallo. Nani: “Il più grande di sempre. Orgoglioso di aver giocato con te”

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del calcio superando la tripla cifra di gol con la maglia della Nazionale (101), un traguardo tagliato in precedenza solo da un altro calciatore come l’iraniano Ali Daei (109 reti). Attraverso l’account Twitter della FIFA anche Nani, suo compagno con il Portogallo, ha voluto complimentarsi con l’attaccante della Juventus: “È un'impresa fantastica, ma anche qualcosa di normale per te. È motivo di enorme orgoglio far parte della tua storia, la storia del più grande di tutti i tempi”.

🗣️ "It's a fantastic feat, something normal for you. For me, it gives me enormous pride to be part of your story. The story of the greatest of all time."

