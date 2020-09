CR7 è CR101 col Portogallo. Pelè: "Congratulazioni per ogni passo avanti nel tuo viaggio"

Anche un mito del calcio come il brasiliano Pelè ha voluto congratularsi con Cristiano Ronaldo che nella serata di ieri, grazie alla doppietta contro la Svezia, ha superato quota 100 reti in Nazionale diventando il secondo giocatore più prolifico di sempre con la maglia del proprio paese dopo l’iraniano Ali Daei (109 reti all’attivo). Il campione brasiliano attraverso il proprio twitter ufficiale ha mandato questo messaggio: “Pensavo che oggi avremmo festeggiato i 100 gol, ma sono stati 101! Congratulazioni Cristiano per ogni passo avanti fatto nel tuo viaggio”.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!

//

I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE

— Pelé (@Pele) September 8, 2020