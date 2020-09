CR7 è CR101 col Portogallo. Rio Ferdinand: "Pazzesco: tanti non li fanno in carriera..."

Cristiano Ronaldo ieri ha toccato quota 101 gol col Portogallo. Adesso è il secondo della storia con la propria Nazionale dopo l'iraniano Ali Daei. La FIFA ha raccolto i messaggi dei grandi ex compagni di club e nazionale del 7 della Juventus. Tra cui Rio Ferdinand. "Sono Rio, il tuo maestro, il tuo idolo e il tuo Messia. Centouno gol per la Nazionale... E' pazzesco, tanti non riescono a farli neanche in tutta la loro carriera. E questo riguarda solo la Nazionale. Però conosco quanto lavori, quanta fame hai. Ora dritto al prossimo obiettivo, al prossimo record".

🗣️ “Some players don’t even get 100 goals in their whole career. This isn’t even about your club goals, this is just the national team. It’s crazy.”

