CR7 è CR101 col Portogallo. Roberto Carlos: “Più che meritato. Continua a donarci felicità”

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è entrato nella storia del calcio superando la tripla cifra di gol con la maglia della Nazionale (101), un traguardo tagliato in precedenza solo da un altro calciatore come l’iraniano Ali Daei (109 reti). “100 gol amico, è (un traguardo) più che meritato. Splendida carriera, grande professionista e grande persona. - le parole di Roberto Carlos, suo compagno al Real Madrid, attraverso l’account della FIFA – Congratulazioni e goditi questo momento. Continua a donarci felicità”.

🗣️ "100 goals, man! It's more than deserved. Wonderful career, great professional, great person. Congratulations and enjoy this moment. Keep on giving us all happiness."

