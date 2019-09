© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua carriera ha vinto tutto e ha infranto ogni record, ma c'è un fondamentale che, almeno da quando indossa la maglia delle Juventus, perseguita Cristiano Ronaldo: i calci di punizione. Da quando è arrivato a Torino nel 2018 non è ancora riuscito a segnare su punizione: secondo AS infatti, CR7 ha calciato 24 punizioni senza mai trovare il gol. 15 volte ha colpito la barriera, altre 2 non ha trovato la porta e nelle 7 restanti la sua conclusione è stata parata dal portiere. Peggio sui lui ha fatto solo Camillo Ciano, che nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone ha fallito per 21 volte.