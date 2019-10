© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo e i social: un mondo a parte, letteralmente. Il calciatore portoghese è da tempo l'essere umano più seguito sui social network, con dati stellari come 386.682.194 follower considerando Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Cifre da capogiro, oltre 100 milioni in più rispetto al secondo calciatore (Neymar) in questa classifica, ma che fanno ancora più impressione se paragonate a quelle di altri sport. La NBA, per esempio, può contare, in totale su 118.328.385 followers: un terzo di CR7, che triplica anche i seguaci di Lebron James. In più, come evidenziato da SportWeek, Ronaldo trascina la Juventus: dal suo arrivo, i bianconeri sono cresciuti del 62% sui social, del 214% sul solo Instagram.