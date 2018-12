© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport analizza l'impiego di Cristiano Ronaldo con la Juventus, col portoghese che ha sempre giocato titolare in campionato. Nei giorni scorsi Allegri aveva ammesso di volergli concedere un turno di riposo in una delle prossime gare, contro Roma, Atalanta e Sampdoria. E secondo il quotidiano CR7 potrebbe sedere in panchina proprio nella prossima contro la Roma. I parametri fisici sono ancora buoni, ma un po' di stanchezza si è intravista e proprio per questo quella contro i giallorossi potrebbe essere la gara giusta per fermarsi. Ma il tutto sarà deciso dallo stesso portoghese e dal tecnico nelle prossime ore, quando la Juventus inizierà a preparare la gara di sabato contro gli uomini di Di Francesco.