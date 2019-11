CR7 e il cambio in Juve-Milan: "Nessuna polemica, non mi piace uscire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata oggi, Cristiano Ronaldo è tornato sulla sostituzione durante Juventus-Milan, spiegando la situazione così: "Non ci sono state polemiche, è vero che non mi piace essere sostituito. Ho cercato di aiutare la Juventus anche giocando infortunato e sono stato sostituito. A nessuno piace, ma capisco, perché non stavo bene, dato che in queste due partite non ero al 100% (...) Sapete che non parlo molto con la stampa, ma dovete sempre tirare in mezzo uno tra me e l'allenatore per far polemica".