CR7 e il caso Mayorga: "Io un uomo felice e fortunato. Verità verrà a galla"

Fonte: Inviato a Manchester

I premi UEFA e FIFA andati a Luka Modric, con la beffa del Puskas Award a Salah. Poi il ritorno di fiamma delle accuse di stupro: in campo Cristiano Ronaldo vive un ottimo momento, fuori dal campo forse non così tanto. Ma il portoghese non si sente accerchiato, e lo dice chiaramente in conferenza stampa: "Non sono ossessionato dai premi individuali, devo concentrarmi sugli ultimi due mesi con la Juve: sono stati fantastici, tutto è andato bene e la squadra è fantastica. Se mi sento un esempio? So di essere un esempio, dentro e fuori dal campo. Sorrido sempre, sono felice e sono fortunato a giocare in una squadra fantastica. Ho quattro figli, una moglie fantastica, il resto non mi turba. Sono molto felice".

Cosa pensi della vicenda Mayorga?

"Non hai sentito cosa ho detto prima. Ho già fatto una dichiarazione pubblica, non intendo dire bugie sulla situazione e i miei avvocati sono fiduciosi. Mi sto godendo la mia vita e il mio calcio. La verità viene sempre prima".