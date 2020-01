CR7 e il fitness, l'amico svela: "Alle 2,30 niente SPA, mi portò a correre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ricordo che stavamo tornando dalla Cina a Madrid, io sognavo soltanto la SPA a casa sua". Nuovo capitolo della folle (e super atletica) vita di Cristiano Ronaldo, la cui dedizione all'allenamento è cosa ormai ben più che nota. E sottolineata da diversi compagni di squadra. È il caso di José Semedo, difensore del Vitoria Setubal, transitato brevemente anche dal Cagliari, amico personale del portoghese della Juventus. Che ai microfoni di Record ha ricordato un aneddoto, relativo appunto alla passione di CR7 per il fitness: "Eravamo quasi arrivati, il pilota ci aveva comunicato che mancava solo un'ora. Avevo le gambe indolenzite, non vedevo l'ora di immergermi in acqua e farmi massaggiare.

Invece siamo arrivati a Madrid ed erano le 2,30 del mattino. Lui è andato nella sua stanza e si è preparato, ha preso alcun pantaloncini, è venuto in camera mia e mi ha detto 'Seme, andiamo a correre'. Io l'ho guardato e non sapevo come dirgli di no. Mi sono preparato e ho pensato: 'Questo è pazzo'.

Alle due e qualcosa del mattino stavamo correndo attorno al suo condominio come dei pazzi, invece di rilassarci in piscina".