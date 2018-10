CR7 e l'orologio che vale 930mila sterline. Sfoggiato ieri in sala stampa

Non è passato inosservato agli occhi dei tabloid inglesi l'orologio sfoggiato in sala stampa da Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus che ieri ha presentato con Massimiliano Allegri ha sfida di questa sera contro il Manchester United. Si tratta di un orologio rifinito con 424 diamanti bianchi che - scrive il tabloid 'The Sun' - ha un valore di 930mila sterline, cioè superiore al milione di euro.

