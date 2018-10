CR7 e la Serie A: la Juventus sottolinea il suo impatto con i numeri

Tanti i temi affrontati nel TMW News di oggi, 29 ottobre 2018. Si parte con Napoli-Roma, sfida conclusa in parità e con le parole di Dries Mertens, autore del gol del pareggio che ha chiesto più spazio. Poi il ritorno alla vittoria del Milan e l'impatto sul mondo Juventus di Cristiano...

Eurorivali - Plzen, torna il successo e il primo posto in classifica

Eurorivali - Manchester United, Mou respira. Altro gol per Martial

Eurorivali - Valencia, continua la pareggite. 14° posto, così non va

Lazio, Badelj: "Buon momento, stasera dobbiamo fare passo in avanti"

Inter, Keita: "Partita da vincere. Vogliamo restare in alto"

Fiorentina, accelerata e incontro per Yazici

Inter, Gardini: "Una proprietà forte come Suning non ha obiettivi medi"

Eurorivali - Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

TOP NEWS Ore 20 - Inter su Palacios. Fiorentina, accelerata per Yazici

Eurorivali - Olympique Marsiglia, per Garcia una settimana durissima

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Real Madrid, panchina a Solari. Ma solo per il momento

STAT - @Cristiano ha partecipato attivamente a 10 gol (7 segnati di cui, 5 nei secondi tempi, tre assist) degli ultimi 14 della Juventus in questa @SerieA . In 8 delle 10 giornate giocate ha partecipato attivamente ad almeno un ⚽️ pic.twitter.com/Ie0lhE3LID

Sette gol e tre assist. La Juventus, attraverso un tweet , ha ribadito l'impatto di Cristiano Ronaldo in Serie A. In basso i numeri di CR7 nel nostro campionato.

