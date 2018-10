CR7 e le accuse di stupro: "Mamma e mia sorella soffrono più di tutti"

Ecco un altro estratto dell'intervista rilasciata a Cristiano Ronaldo a France Football. Sulle accuse di stupro: "Ho dato le mie spiegazioni alla mia campagna. Mio figlio, Cristiano Jr, è troppo piccolo per capire. Il peggio è per mia madre e le sorelle. Sono sbalordite e allo stesso tempo molto arrabbiate. È la prima volta che le vedo in questo stato".