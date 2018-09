CR7 e Messi assenti al The Best, la FIFA: "Screditano il calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fanno infuriare la FIFA: secondo quanto riferito da Marca, i vertici della massima organizzazione calcistica mondiale non avrebbero digerito l'assenza dei due campioni alla cerimonia del The Best, svoltasi questa sera a Londra. Il sito del quotidiano iberico riporta anche un virgolettato fonte FIFA: "Tolgono prestigio al calcio e non se ne rendono conto". In sintonia anche Fabio Capello, che a TVE ha dichiarato: "È una mancanza di rispetto".