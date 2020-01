© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus-Cagliari 4-0 (49' Ronaldo, 67' Ronaldo, 81' Higuain, 82' Ronaldo)

Il giocatore che ha segnato il maggior numero di triplette in campionato dal 2008 ad oggi. Il soggetto in questione è chiaramente Cristiano Ronaldo che con l'hat trick messa a segno contro il Cagliari sale a quota 36 in questa particolare statistica evidenziata dai dati Opta. Alle sue spalle la coppia del Barcellona formata da Leo Messi (34) e Luis Suarez (16), quindi Sergio Aguero, Mario Gomez, Edinson Cavani (12), Gonzalo Higuain, Robert Lewandowski (9), Zlatan Ibrahimovic e Harry Kane (8).