CR7 e non solo. Pirlo fa la conta degli assenti tra ko e Covid. Primo giorno per Chiesa

vedi letture

Ronaldo (che ieri ha guardato la partita in tv, con la divisa del Portogallo) dovrà stare in isolamento per 10 giorni (nell’ultimo Dpcm la quarantena è stata ridotta di 4 giorni) e poi con un tampone negativo potrà tornare ad allenarsi con la squadra. Salterà di sicuro le prossime due sfide, ma in teoria per Juventus-Verona del 25 ottobre potrebbe farcela. Tutto dipenderà dal virus, che a volte impiega più tempo per andarsene. Intanto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Pirlo sabato dovrà fare a meno di lui, di McKennie e forse anche di Ramsey, che si è fatto male con il Galles: gli esami hanno escluso lesioni muscolari ma difficilmente ce la farà. Il tecnico oggi riavrà tutti i nazionali (compreso Chiesa, per cui sarà il primo giorno da bianconero), ma non potrà fare un vero e proprio allenamento, perché il protocollo prevede lavoro distanziato fino all’esito dei nuovi tamponi. Nel frattempo proverà a inventarsi un altro attacco per Crotone, nella speranza che non ci siano altre defezioni.