CR7 espulso, Agnelli fa il moschettiere: "Uno per tutti, tutti per uno"

L'espulsione di Cristiano Ronaldo nel match di ieri sera contro il Valencia continua a far discutere ma ha mostrato quanto la Juventus sia unita e pronta a superare ogni difficoltà. Il presidente Andrea Agnelli ha postato su Twitter una foto che riassume il grande spirito di gruppo dei bianconeri, accompagnata dal famoso motto latino "Unus pro omnibus, omnes pro uno", ovvero "Uno per tutti, tutti per uno".