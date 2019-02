© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo sblocca la sfida di Torino, insaccando alla sinistra di Sepe dopo una lunga azione al limite dell'area di rigore ducale: il lusitano, pur scivolando, conclude in maniera violenta e precisa, con la deviazione di Iacoponi che fa il resto, spiazzando nettamente il portiere del Parma e mandando in bianconeri al comando. Vantaggio meritatissimo, visto che i padroni di casa avevano colto un palo non più tardi di un paio di minuti fa, con un tiro di Khedira dopo imbeccata in area di Douglas Costa.