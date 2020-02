CR7 fa 35: c'è ancora tempo per chiedersi quanto può durare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

35 anni sono tanti, non tantissimi. Abbastanza da segnare un’epoca del calcio, se ti chiami Cristiano Ronaldo. A seconda della vostra età, avrete vissuto tutte le fasi della sua carriera, o soltanto alcune. Sono state diverse, perché CR7 non è sempre stato CR7, e soprattutto non è sempre stato quell’implacabile macchina da gol che vediamo oggi in azione.

Anzi, tutt’altro: il fresco trentacinquenne si presentò al mondo del calcio come l’ennesimo funambolo portoghese. Magrolino, col vizio del dribbling a tutti i costi, tanto fumo e per l’arrosto ci sarebbe stato da aspettare. Ferguson se ne innamorò che aveva appena 18 anni e gli consegnò la maglia numero 7, poi diventata iconica. Ma, per esempio, all’Europeo del 2004, pur concluso con l’argento, era ancora un esterno dal doppio passo infinito e una spiccata predilezione per la fascia sinistra, a dire il vero mantenuto tutt’oggi. Ancora nei primi anni di Premier League: tante belle giocate, mai in doppia cifra. Semplicemente, non era quello il suo ruolo.

La svolta. La prima stagione davvero “diversa” di Ronaldo è quella 2006-2007: 17 gol in 34 partite di Premier League. Accenni di un bomber implacabile. Poi 31 in 34 in quella successiva, l’ouverture del suo primo Pallone d’Oro. Da lì in poi, solo gol, a raffica. A Madrid ha chiuso con 450 in 438 presenze complessive (311 in 292 di Liga). Eppure, in blancos CR7 rischiava di “finire”: impossibile prendere quel numero con Raul ancora in squadra. Così Cristiano ripiegò sul 9, quello già vestito al Bernabeu da un altro Ronaldo: avesse vinto qualcosa, forse oggi parleremmo di CR9. Invece la prima stagione andò bene ma non benissimo (per i suoi standard: 26 gol in 29 gare di Liga, ma Higuain ne fece 27), di trofei vinti nemmeno l’ombra e Raul che salutò a fine annata: riecco il 7 sulle spalle.

Quanto può durare? È una domanda alla quale può dare una risposta soltanto lui, che col tempo è passato dall’essere quell’esterno tutto numeri e pochi muscoli, a un attaccante dal fisico statuario e dal killer instinct ineguagliabile. A un certo punto di questa stagione, tra ottobre e novembre, ci siamo ritrovati a pensare che potesse essere finito: tanti errori, mai così pochi gol da dieci anni a questa parte. Stava soltanto prendendo la rincorsa: dal 1° dicembre non ha più smesso di segnare: 14 gol in 9 partite consecutive di Serie A. Timbrando anche in Champions e Coppa Italia. E le valutazioni si sono capovolte: con 19 reti in 19 gare, era dal 2014/2015 che Ronaldo non segnava così tanto in campionato. Per la cronaca, quel Ronaldo lì era qualcosa di impareggiabile: dopo 22 giornate (19 giocate) i suoi gol in Liga erano 29. Quello di oggi, però, si può consolare, se è vero che gli standard sono mantenuti: 50 marcature in 50 partite con la maglia della Juventus. Sembra normale soltanto perché è lui. A 35 anni, c’è ancora tempo per chiedersi quanto possa durare.