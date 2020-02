© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo sul campo ad allenarsi anche nel giorno del suo 35esimo compleanno. E' questo che la Juventus, nel suo ultimo tweet, ha voluto mettere in evidenza con un video che riprende CR7 alle prese con la seduta di allenamento. "Come festeggiano il compleanno i marziani? Diventando ancora più forti", ha scritto il club bianconero. In basso il tweet.