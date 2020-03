CR7 festeggia le 1000 gare da pro: "Bello raggiungerle con una vittoria che ci riporta in vetta"

E sono 1000. Cristiano Ronaldo, nonostante i suoi 35 anni, continua a scrivere la storia del calcio. Pur non essendo riuscito a segnare, ieri sera l'attaccante della Juventus ha disputato infatti la sua partita numero 1000 in carriera (18 stagioni, 4 club e 725 gol). Un traguardo per pochi, che CR7 ha festeggiato così su Instagram: "Sono così orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con una vittoria molto importante che ci ha riportato in vetta alla classifica! Grazie a tutti i miei compagni di squadra e allenatori, grazie alla mia famiglia, agli amici e ai miei tifosi che mi hanno aiutato in questi anni", le parole del campione portoghese con una bella grafica dedicata.